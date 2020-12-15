Телеведущая в ярком образе пришла на работу. Ранее историк моды Александр Васильев заверял, что телеведущая «умело лепит из себя стройную женщину».

Екатерина Стриженова уже много лет ведет передачи на телевидении. При этом артистка для многих поклонников успела стать иконой стиля. Даже сам историк моды Александр Васильев признавался, что возлюбленная режиссера Александра Стриженова «умело лепить из себя не только молодую, но и стройную женщину». Более того, она выглядит гораздо моложе своих лет. Женщина подбирает образы не только для походов на работу, но и прогулок с собакой.

Недавно Екатерина похвасталась принтованным пальто-пуховиком. Она заверила, что в нем очень комфортно себя чувствует. А вот на съемки в «Останкино» телеведущая отправилась в платье миди темно-синего цвета с бахромой. Она дополнила образ пальто канареечного цвета. На плече Стриженовой была сумка, на который она намотала шарф. Телеведущая отказалась от макияжа и собрала волосы в хвост.

«Цвет настроения — желтый», — написала звезда.

Примечательно, что накануне образ с желтым меховым пальто выбрала Ольга Бузова. По всей видимости, они поддержали цвет на яркий оттенок лимона. Поклонники восхитились броским и элегантным аутфитом 52-летней Екатерины.

«Какая женщина», «Так красиво», «Вы умеете вдохновлять», «Красиво невозможно», «Насмотреться сложно», «Мне так нравится», «Цвет вам идет. Утонченно», «Прям бум желтого», «Как необычно и сочно», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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