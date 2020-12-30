«С легкостью лани»: Пегова в шелковых шортах с кружевом сверкнула изящными ногами в спальне

Ирина Пегова не так давно стала финалисткой шоу «Ледниковый период». Она на протяжении нескольких месяцев поражала судей и публику своей артистичностью и грацией. Актриса так много времени проводила на ледовой арене, что к концу проекта постройнела. Она обычно не стремилась к модельным параметрам, но достигнутый результат звезда решила сохранить. Перед Новым годом девушка провела время в детокс-клинике с дочкой Татьяной.

Примечательно, что обычно Ирина выбирает сдержанные и женственные наряды. Лишь изредка актриса позволяет себе показать пышное декольте. Но 30 декабря она порадовала поклонников пикантными кадрами, сделанными в спальне. Девушка предстала в мини-шортах и топе из розового шелка. Она прыгнула, показав полушпагат и растяжку. Пегова также накинула на плечи длинный халат и надела туфли с перьями.

«Окрылена! И с этим настроем я хочу на всех порах влететь в следующий год! Хочу с легкостью лани впрыгнуть в 21—ый XXI века! То чего я так долго ждала, разрешилось, те люди от которых я ждала , дали мне нужный ответ и на ту роль, о которой мечтала, утвердили… и еще и еще, и еще, и еще! Так что, есть повод для пижамной вечеринки в шелках», — поделилась звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит 42-летняя артистка. Ирина получила множество комплиментов. «Ирочка, ну до чего хороша», «Ирина, вы очень похорошели!», «Ай, какая милашка!!», «Роскошная», «Ваш прыжок неповторимый», «Какие красивые ноги, завидую», «Ирочка, с наступающим новым новым, обалденно выглядишь», — прокомментировали пост подписчики.

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