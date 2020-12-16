Предновогоднее настроение: Надежда Михалкова показала, как дети Гигинеишвили резвятся у домашней елки

Надежда Михалкова, как и многие другие, уже готовится ко встрече Нового года, украсив свой дом елкой и соответствующей атрибутикой. Ждут праздник и ее маленькие дети — дочь Нина и сын Иван от Резо Гигинеишвили. Они уже примерили шапки Санта-Клауса и повеселились у елки. Видеороликом Михалкова поделилась в своем микроблоге.

Напомним, три года назад брак актрисы и режиссера распался. Дети остались жить с мамой. В этом году Нине исполнилось уже девять лет, а Ивану — семь.

В этом году 34-летняя Михалкова принимала участие в шоу «Ледниковый период» в паре с Максимом Марининым, но они первыми выбыли из проекта. А несколько дней назад в эфир вышел сериал «Беспринципные», где она сыграла одну из главных ролей.

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