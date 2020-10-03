«Проявление нежности»: Анна Михалкова поделилась редким фото с объятиями семилетней дочки

Анна Михалкова на днях встретилась со своей сестрой Надеждой. Девушки могут похвастаться крепкой дружбой. Даже во время карантина они старалась видеться, хоть и онлайн. Также дочки Никиты Михалкова не раз ездили в отпуск вместе, а в этом году каждая из них 1 сентября побывала в школе. Надя отвела в перый класс своего сына Ивана. А ее сестра привела на учебы дочку Лидию. Девочка тоже пошла в первый класс.

Раньше Михалкова-старшая рассказывала об успехах своих сыновей Андрея и Сергея, но теперь парни учатся в вузах и живут самостоятельно. Актриса радуется, когда наследники находят время, чтобы с ней увидеться. А накануне она решила показать один из самых трепетных моментов в жизни. Анна опубликовала фото, на котором ее крепко обнимает дочка, держа в руках рисунок. По всей видимости, кадр был сделан после уроков.

«Она не любит обниматься и целоваться, что делает каждое проявление нежности с ее стороны бесценным подарком!! Женщина воин — она такая! Ли!» — написала артистка.

Поклонники поразились тому, как девочка похожа на свою тетю. Многие также восхитились тем, какая Анна хорошая мама. «На маленькую Надю тут похожа прям», «Такое ощущение, что вернулись в прошлое, вы взрослая, а „Надюшка“ еще подросток. Как же вся ваша семья между собой похожа», «Аня, вы просто чудо. Настоящая, живая и красивая! Просто уверена, что вы самая лучшая мама на свете», — прокомментировали пост подписчики.