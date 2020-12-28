«Одна банда»: Ани Лорак показала редкое фото со своими старшими братьями

Певица посвятила день семейным радостям. Она решила поностальгировать и перебрать архивные фото.

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она обладает эффектной внешностью и сильным вокалом. Год назад девушка развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Теперь она сама воспитывает дочку Софию от турецкого бизнесмена. О личной жизни артистка почти не рассказывает. Ее связывают романтические отношения с молодым сауд-продюсером Егором Глебом, но их уже давно не видели вместе.

28 декабря Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) провела день дома. Она нарядила елку и решила понастольгировать. В соцсети артистка опубликовала архивный снимок, на котором запечатлены три темноволосых ребенка.

«Новый год моего детства! Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья!» — написала она.

В кадре сложно узнать саму певицу в синем костюмчике с воротничком. Она позировала под новогодней елкой вместе со старшими братьями — Сергеем и Игорем. Напомним, что Лорак уроженка города Кицмань Черновицкой области. Ее мама Жанна Линькова была диктором на радио и телевидении, а папа Мирослав Куек является заслуженным журналистом Украины.

Поклонники восхитились редким семейным фото. «Какая фотография! Семья! Спасибо, что делитесь с нами», «Самые теплые фото — это фото из детства…», «Какая хорошенькая, детские фото самые прекрасные», «Какая прелестная», «Ничего себе! Вы такие прекрасные», «Очень классное фото! Вы милашка», — прокомментировали пост подписчики.

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