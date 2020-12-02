«Сказочный вечер»: Ани Лорак оделась в одном стиле с девятилетней дочкой для выхода в свет

Ани Лорак не раз появлялась на публике в роскошных вечерних нарядах. В последнее время певица все чаще предпочитает минимализм в образах. Поклонники давно считают девушку иконой стиля. Она уже больше года сама воспитывает дочку Софию. С отцом девятилетней девочки артистка решила развестись на фоне слухов об изменах бизнесмена. Теперь она большую часть времени проводит на съемках разных проектов.

больше по теме Сергей Лазарев запечатлел сына в джинсах скинни и кремовом джемпере на вечеринке Певец побывал на празднике у короля отечественной эстрады. Он позволил наследнику порезвиться со сверстниками.

А 1 декабря Лорак посетила праздник, который устроил Филипп Киркоров в честь девятилетия дочки Аллы-Виктории. Певица давно дружит с королем отечественной эстрады. Более того, Филипп Бедросович является крестным папой Софии. На вечеринке артистка появилась в алом жакете, блузке черного цвета и кожаных кюлотах. Ее наряд дополнили ботинки на платформе. В одном стиле с ней была одета ее наследница. Девочка предстала в кожаных шортах, красной рубашке в клетку и массивных ботинках.

Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) встретила на празднике Сергея Лазарева, который привел сына Никиту. Они пообщались и сделали совместные фото, пока дети вместе играли и веселились. Также на вечеринке побывали: Яна Рудковская, Игорь Гуляев, Татьяна Навка, Жасмин, Ольга Бузова и Дава.

«Замечательный, добрый, сказочный вечер! Спасибо, папа Филипп. С именинницей!» — поздравила Лорак певца.

Она осталась в восторге от праздника, как и ее дочка, которая весь вечер была увлечена танцами и конкурсами с аниматорами. Кульминацией мероприятия стал пятиэтажный торт, который поразил малышей своей красотой.

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