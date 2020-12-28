Щелкунчик, шишки, ягоды: Кожевникова вслед за Рудковской показала, как украсила дом к праздникам

До Нового года остаются считанные дни. Звезды не жалеют денег, чтобы создать праздничное настроение себе и близким. Некоторые еще 1 декабря нарядили елки, а другие не стали спешить с этой традицией. Так лишь неделю назад украсила свой особняк Яна Рудковская. Ей понадобилась целая команда, чтобы нарядить две елки, украсить дом и подобрать посуду и аутрибуты для праздничного стола.

Гирляндами украсила дом Наталья Подольская, а Анна Нетребко создала в своей квартире в Вене настоящую сказку с мини-городом, статуэтками и нарядными елками. Теперь похвасталась своим новогодним декором Мария Кожевникова. У актрисы трое детей, поэтому она тщательно подошла к украшению загородного дома. Девушка призналась, что ходить по магазинам ей было некогда, поэтому она закупилась онлайн. Артистка обрамила камин натуральными еловыми ветками, на которые повесила игрушки и украсила их шишками и искусственной рябиной.

Также Мария повесила венок в таком же стиле и поставила фигурки Щелкунчика и Деда Мороза.

«Нарядили с мальчишками елки, они у нас искусственные, поэтому захотелось украсить из натуральных веточек камин, который собирает вокруг себя нашу большую семью. Плюс все-таки запах живой ели создает праздник и уют!» — написала звезда.

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