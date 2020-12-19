Пышная елка, мини-город, олень: Нетребко показала, как украсила квартиру в Вене к Новому году

Анна Нетребко любит путешествовать. В этом году она успела объездить с гастролями Италию, а также дала несколько концертов в России. Оперная дива гостила в Москве и Санкт-Петербурге. Каждый раз она представала на публике в роскошных образах. Артистка наряжается в вечерние платья для выступлений, а в обычной жизни подбирает себе стильные и яркие образы. А не так давно она вернулась в Австрию, где уже давно живет.

больше по теме Постройневшая Нетребко в платье на запах со шлейфом предстала с мужем в фешенебельном отеле Оперная дива приняла участие в праздничной съемке в Вене. Она восхитила поклонников изысканным образом.

Первым делом Анна стала готовиться к праздникам. Оперная дива обожает заниматься декором и дизайном. Она сама реставрирует старую мебель и придумывает тематику картин, которыми украшает стены. А на днях артистка поставила несколько елок в своей просторной квартире. Сын Тьяго обрадовался тому, что мама установила полутораметрового Щелкунчика. А накануне Нетребко завершила украшать гостиную и показала, что получилось.

Пышная елка была вся в цветных огоньках и шарах, а на стенах были развешаны носки, в которые кладутся подарки. На обеденном столе артистка поставила оленя, а на придиванном столике свечки и Санта Клауса. На отдельном столе был расставлен целый мини-городок с движущейся каруселью, мини-елкой и домом с подсветкой. Даже на шторах горели гирлянды. Анна достала праздничную посуду.

Поклонники и друзья восхитились тем, как звезда украсила дом. «Атмосфера сказки. Как же красиво и уютно!» — заявила Валерия. «Чудо! Ты просто чудо! Обыкновенное чудо!» — добавил Филипп Киркоров. «Это обалденно», «Вы прям дизайнер», «Очень красиво, сказочно», — стали писать подписчики.

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