«Создаем волшебство»: Рудковская показала нарядную елку и роскошный праздничный стол

Яна Рудковская любит впечатлять публику. Девушка старается жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Во время карантина она с радость хвасталась эксклюзивными суками и нарядами люксовых брендов. А минувшей осенью у светской львицы и Евгения Плющенко произошло пополнение в семье. Суррогатная мать родила им второго общего сына Арсения. Также у них подрастает семилетний сын Саша.

Приближающийся Новый год они отметят уже в новом составе. Каждый декабрь Яна с радостью занимается украшением особняка. В прошлом году она декорировала елку в стиле сказки «Золушка». На этот раз ей помогала целая команда декораторов. Они выбрали красно-золотые оттенки. Ранее продюсер похвасталась тем, как украсила гостевой домик, в теперь она показала новогодний декор особняка.

В гостиной установили пышную елку, которую украсили гирляндами с теплым светом, а также золотыми и красными игрушками, а также кисточками. Праздничный стол соответствовал цветовой гамме елки. Яна расставила хрустальны вазы и тарелки. Красные свечи и букеты алых цветов красовались на столе. Бокалы также были красного и черного цветов. Даже люстры украшали шары в тон. Рудковская в пижаме станцевала с мужем и старшим сыном у елки.

«Добро пожаловать на нашу сказочную елку и за наш волшебный рождественский стол. Всю эту красоту мы сделали с командой, потому что 5 лет мы с ними создаем волшебство в нашем доме и на всех наших проектах», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой дома. «Шик», — отметила модель Елена Перминова. «Эээх, чтоб все так богато жили», «Шикарное оформление. Елка просто суперская», «Вау! Безумно шикарно и красиво», «Вот это сказка», «Просто роскошно», «Круто, вы молодцы», «Очень красиво», — стали писать пользователи Сети.

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