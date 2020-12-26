Максим Галкин запечатлел дочку Лизу в серебристом бомбере и алых брюках у арт-объекта в саду

Муж Аллы Пугачевой признался, что еще полтора года назад друг создал для них произведение «Георгий и змей», которое теперь украшает территорию у замка.

Максим Галкин не скрывает, что продумывал каждую деталь в замке в деревне Грязь, где живет с Аллой Пугачевой. Недавно на втором этаже дома появился стеклянный пол, который сразу облюбовали двойняшки Лиза и Гарри.

К слову, на стенах замка есть разные скульптуры, включая устрашающих гаргулий. На территории есть большой сад, где год назад артист посадил многометровую елку. С наступлением зимы там играют в снежки и катаются с горох семилетние дети Примадонны.

Не раз поклонникам звездой семьи попадалась на глаза причудливая экспозиция: змея, которая закручена словно спираль и человек, держащийся за палку. Оказалось, что этот арт-объект появился в саду пары полтора года назад и получил название «Георгий и змей».

Динамичную скульптуру в 7 метров в высоту создал Андрей Налич. На фото, которыми поделился Галкин, отметила Лиза, которая взобралась внутрь экспозиции.

Она предстала в алых брюках и серебристом бомбере. На ее голове также была красная шапка. Девочка позировала в холодное время года, так как летом под статуей течет вода.

«Даже доставка готовой скульптуры стала настоящей многоходовой задачей. В результате вот уже полтора года Георгий парит над нашими холмами», — признался Максим.

Поклонники были впечатлены масштабом проекта, а также отметили, что у Пугачевой не сад, а просто сказочное место. «Действительно замечательная фигура, талант мастера на лицо», «Музей под открытым небом», «Ну… Впечатляет! Прекрасная вышла композиция! А самое главное, она абсолютно лаконично и изысканно вписалась в ландшафт», «Лиза везде отметилась», «Какая Лиза шустрая», «Маленькая стилягу тут», — прокомментировали пост подписчики.

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