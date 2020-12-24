Феи, перья и цветы: Лиза Галкина в белом комбинезоне оригинально украсила елку в замке

Максим Галкин и Алла Пугачева недавно отметили годовщину совместной жизни. Они вместе уже 19 лет. Примечательно, что поженились они только в 2011 году. Супруги живут в просторном замке, где все обустроена на их вкус. Юморист обожает сам ухаживать за садом. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. В этом году детям исполнилось по семь лет. Они впервые пошли в школу. Малыши уже давно изучают иностранные языки и разные науки дома, поэтому уже были подготовлены.

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Несмотря на то, что теперь у двойняшек утро начинается рано, они вечерами находят, чем развлечь себя и родителей. А на днях у них начались каникулы, поэтому Лиза и Гарри с радостью вечерами гуляют в саду, катаются с горок. А дома наследник Примадонны рассекает на самокате и даже катает сестру. Как оказалось, Максим уже нарядил дома елку вместе с малышами. Во время приятного семейного вечера артист сделал фото.

В кадре Галкин предстал в джинсах и голубой рубашке. На руках он держал Лизу, которая была в белоснежном комбинезоне с рукавами-крыльями, которые актуальны в этом сезоне. Девочка наряжала главный символ Нового года. Гарри тоже принимал участие, подавая игрушки. У них получилась оригинальная елка, на которой были не только блестящие шары, но также фигурки в виде фей, вееров с перьями, а также крупные искусственные цветы. Также торжественного вида придали бусы, развешанные по веткам.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие одарили комплиментами детей Пугачевой и Галкина. «Скоро папа на ручки так уже не поднимет. Наслаждайтесь моментом», «Самая красивая и замечательная семья», «Лиза такая прелестная», «Какие вы классные и замечательные», Лиза в белом, такой ангел», « Самые приятные моменты», «Елка у вас роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

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