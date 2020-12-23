В одной цветовой гамме: Лиза Галкина в клетчатых брюках клеш запечатлелась с братом в замке

Алла Пугачева давно является иконой стиля для многих поклонников. Певица раньше любила носить платья-балахоны, а в последнее время предпочитает более молодежный стиль. При этом артистка любит добавлять изюминку в образ в виде броши или кокетливого головного убора. Не удивительно, что модой стала интересоваться ее семилетняя дочка Лиза. Она вместе с братом Гарри часто получает в подарок наряды и даже участвует в модных показах.

Еще летом дочка Примадонны любила носить полосатые брюки кюлоты. Она сочетала из с футболками и блузками. Однако теперь малыши ходят в школу, поэтому в гардеробе у них появилось больше нарядов приглушенных тонов. Накануне Максим Галкин подловил детей, которые решили покататься по замку на самокате. На этот раз Лиза предстала в джемпере серого цвета с белым кружевным воротником, который в моде в этом сезоне. Также она надела клетчатые брюки клеш.

Клетка уже давно не выходит из моды. Тренд на этот принт ранее поддержала Пугачева, надев клетчатое пальто. А вот Гарри был в темных джинсах и серой водолазке. Малыши оделись в одной цветовой гамме.

Поклонники восхитились малышами, а также образом дочки звездной пары. «Прям мужчина! Защитник какой у Лизы», — заметила Анна Семенович. «Какое счастье, что они есть друг у друга», «Лизуня, своим взмахом руки, все передала, актриса!», «Сладкая парочка. Как Лиза слушается Гарри, настоящая леди», «Лиза даже дома стиляга», Мне так нравятся их наряды. Прям сдержанно и мило», — прокомментировали пост подписчики.

Сморите также: