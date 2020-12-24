«Знакомьтесь, наш Илюша»: Шубская и Овечкин впервые показали лицо младшего сына

Знаменитый хоккеист и его жена приняли участие в фотосессии с крохой. Спортсмен даже оделся в одной цветовой гамме с ребенком.

Александр Овечкин является одним из самых титулованных российских хоккеистов. Спортсмен уже является обладателем кубка Стэнли, поэтому теперь мечтает завоевать олимпийское золото. Уже четыре года он состоит в браке с дочкой Веры Глаголевой — Анастасией Шубской. Пара живет в США, но часто приезжает в Россию. У них подрастает двухлетний сын Сергей, а в мае этого года на свет родился второй наследник Илья.

Еще летом Овечкин привез жену и детей в Москву. Они решили провести время с родными. Супруги устраивали праздники и виделись с друзьями. Недавно они также съездили в отпуск. При этом лицо младшего сына пара скрывала. Но 24 декабря они решили познакомить поклонников с Ильей. Как оказалось, они приняли участие в фотосессии, когда малышу было три месяца. Александр облачился в черную футболку, чтобы быть в одной цветовой гамме с крохой. Шубская тоже надела черную футболку, но дополнила ее кремовым жакетом. Хоккеист держал на руках сына.

«Знакомьтесь, наш Илюша! Съемку делали в 3 месяца», — написала девушка.

Напомним, что ранее Наталья Подольская тоже устроила новорожденному своему малышу первую фотосессию. Она стала мамой во второй раз и тоже теперь воспитывает двух сыновей: Артемия и Ивана.

Сморите также: