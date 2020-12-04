«Это было незабываемо!»: Стеша Маликова в пальто-рубашке и джинсах клеш повеселилась на катке

Девушка отправилась с подругами кататься на коньках.

В последние осенние выходные на Красной площади состоялось торжественное открытие главного катка страны. Настоящий ледовый праздник подарили гостям звезды фигурного катания Алина Загитова и Маргарита Дробязко с Повиласом Ванагасом. Они представили фрагменты из сказочных мюзиклов на льду. А ведущими стали Алексей Ягудин и Татьяна Навка.

На катке побывали многие звезды шоу-бизнеса. Накануне повеселилась на льду и старшая из наследников Дмитрия Маликова, 20-летняя Стефания. Красавица выбрала для зимней забавы укороченное пальто рубашечного кроя и джинсы клеш.

Обязательными атрибутами вечера стали шапка и шарфик, а стиля добавила сумка-седло Dior, которую модница надела через плечо.

«Это было незабываемо! Спасибо за новогоднюю сказку!» — написала Маликова в микроблоге.

Вместе с Маликовой на катке побывали и ее подруги. Девушки с удовольствием покатались и пофотографировались на память.

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