«Как чудесно»: беременная Елена Перминова в нюдовом купальнике показала прелести фигуры

Модель проводит зимние месяцы на Бали с семьей. Она готовится стать мамой в четвертый раз.

Елена Перминова является известной моделью. Девушка дружит с Верой Брежневой и часто появляется на обложках журналов. Уже длительное время она состоит в отношениях с бизнесменом Александром Лебедевым. У них большая разница в возрасте — 27 лет, но это не мешает влюбленным быть счастливыми. Модель уже подарила избраннику двух сыновей и дочку. А в конце декабря она рассекретила четвертую беременности.

Зимние месяцы Елена с семьей проводит на Бали. Они разместились в вилле с красивым видом. Накануне девушка решила показать, как наслаждается солнечной погодой. Она облачилась в нюдовый купальник и легла на гамак. Примечательно, что во время беременности ей всегда удается хорошо выглядеть. На этот раз она тоже блеснула стройными ногами. Блондинка нежно поглаживала свой живот.

«Как чудесно оказаться здесь с тобой», — написала она.

Кадры восхитили друзей и поклонников знаменитости. «На это можно смотреть вечно — материнство!» — заявила Марина Газманова. «Как волшебно», «Очень красиво», «Незаконно так выглядеть», «Ноги идеальные», «Лена, ты ведьма», «Ну просто нереально», «В вас можно влюбиться», «Настоящая гармония», «Роскошные формы», «Живот только красит», «Ничего подобного не видела», — прокомментировали пост подписчики.

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