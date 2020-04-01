Лена Перминова поменялась одеждой с пятилетней дочерью

33-летняя модель призналась, что любит гардероб маленькой красавицы больше, чем собственный.

Известная модель Лена Перминова повторила модную фишку TikTok-блогеров на неожиданный обмен одеждой. Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как артисты Дима Билан и Клава Кока переоделись в наряды друг друга. Кроме того, Иван Ургант поменялся одеждой с Надеждой Бабкиной.

Находящейся на домашнем карантине Перминовой не с кем так эффектно меняться образами, поэтому она провела эксперимент со своей пятилетней дочерью.

«Всегда любила гардероб Ариши больше, чем свой. Теперь ей приходится делиться», — прокомментировала модель ролик, который сняла в паре со своей наследницей.

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На видео модная мама танцует в темном пиджаке, черных очках, с ярко-красной помадой на губах и золотым ожерельем на шее. На Арине же надеты свитер песочного цвета и юбка, похожая на балетную пачку, голову украшена бантом в тон. Но при смене кадра обе красавицы меняются одеждой и аксессуарами.

Подписчики Перминовой оценили ролик множеством восхищенных комментариев. Многие отмечают, что ей идет нарочито детский образ.