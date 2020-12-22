Почти догнала Водянову: Перминова ждет четвертого ребенка от 61-летнего бизнесмена

Модель поделилась радостной новостью в соцсети. Она находится уже на большом сроке беременности

Елена Перминова в этом году отметила 15 лет совместной жизни с Александром Лебедевым. Модель счастлива с 61-летним российским бизнесменом, хоть свадьбы у них до сих пор не было. Год назад девушка похвасталась, что избранник сделал ей предложение руки и сердца. К слову, они уже воспитывают троих детей: сыновей Никиту и Егора, а также дочку Арину. Разница в возрасте в 27 лет не смущает влюбленных.

22 декабря Елена решила поделиться радостной новостью, что скоро станет мамой в четвертый раз.

«Ребят, тут такое дело…» — написала она.

Девушку сразу стали поздравлять друзья и знакомые. «Круто», — заявила Алеся Кафельникова. «Ого!!!! Поздравляю, Лена», — отреагировала Настасья Самбурская. «Поздравляю!!! Какие вы молодцы!», — присоединилась Елена Кулецкая. Скорее всего, скоро поздравит подругу и Вера Брежнева. После этого девушка уже поделилась кадрами, на которых позирует в шифоновом наряде, поглаживая живот.

Напомним, что Перминова всегда быстро возвращается в форму после родов. По всей видимости, скоро девушка вновь сможет показать, как ей удается в считанные недели после родов сбросить лишний вес. К слову, она уже находится на большом сроке беременности, поэтому ребенок появится в первых месяцах 2021 года.

Отметим, что еще одна модель Наталья Водянова является многодетной мамой. У нее пятеро наследников. До недавнего времени она тоже жила в гражданском браке с бизнесменом Антуаном Арно, но минувшей осенью они поженились.

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