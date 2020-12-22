Наталья Подольская в мини-шортах показала стройную фигуру спустя два месяца после родов

Певица занялась домашней уборкой с новым гаджетом. Она призналась, что робот-пылесос получил имя Стас.

Наталья Подольская недавно стала мамой во второй раз. 38-летняя певица родила сына, которую получил имя Ваня. Теперь она заботится о нем с мужем Владимиром Пресняковым. Также у них подрастает пятилетний наследник Артемий. Он был рад появлению брата и теперь активно борется за его внимание. Звездные родителей порой позволяют себе отлучиться от домашних дел. Они ходят на свидания, посещают вечеринки и новогодние съемки.

22 декабря Наталья отметила маленькое событие — ее сыну исполнилось два месяца. Девушка призналась, что с появлением малыша ее жизнь изменилась. А вечером певица взялась за уборку. Она призналась, что теперь у нее есть электронный помощник — робот-пылесос.

«У нас новый член семьи — ласково назвали Стасик! В первый день мы с Вовой как дети умилялись технологиям нашего Стасика, чудо, а не робот-пылесос», — отметила певица.

Она облачилась в лонгслив и черные мини-шорты. Жена Преснякова впервые позволила себе такой наряд после родов. Подольская продемонстрировала стройные ноги и осиную талию. Она ходила за пылесосом, пробуя разные функции. А вот поклонники заметили, что артистка постройнела спустя два месяца после родов.

«Вы расцвели», «Какие ножки, почему вы жалуетесь, что не в форме?», «Очень хороши», «Я такой стройной и до родов не была», «Наташа, какая у вас фигура», «Вот это мамочка. Только родила же!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Наталья жаловалась, что влезть во все свои старые наряды у нее не получается. Поэтому она отдает предпочтения юбкам и платьям.

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