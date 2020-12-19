«Я буду сидеть далеко и смотреть»: Собчак сняла разговор с подросшим сыном в спальне

Утро телеведущей началось с беседы с наследником, который придумал свою игру.

Ксения Собчак редко появляется на публике с сыном Платоном. Мальчика она родила в браке с Максимом Виторганом, но больше года назад они расстались. Примечательно, что экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения. Недавно они увиделись на празднике в честь дня рождения малыша. В последнее время телеведущая много работает, а также посещает светские рауты. Но в субботу, 19 декабря, она позволила себе расслабиться.

больше по теме Ксения Собчак в жакете оверсайз и брюках клеш припыленного вишневого цвета появилась на публике Телеведущая открыла ресторан She с искусственным интеллектом в роли шеф-повара.

Собчак позволила себе выспаться и в час дня еще валялась в постели. А вот ее наследник уже не только стоял на ногах, но и успел придумать новую игру, свою. Телеведущая запечатлела сына в белом поло и серых брюках с лампасами. Он стоял за тюлем в спальне со стаканом, в который сложил пластмассовые трубочки.

«Кто победит, утащит палочку, у того останется палочка», — стал рассказывать малыш. «А как ты поймешь, что человек не победил?» — уточнила Ксения. «Просто я буду смотреть, сидеть на сидении. Нет, я буду сидеть далеко и смотреть на вас в камеру», — отметил Платон.

Многие поклонники восхитились трогательными кадрами. Некоторые отметили, что мальчик заметно подрос и мысли, как мама. «Какой милый», «Сладкий малыш», «Смышленый малы, весь в маму», «Ну как с таким не играть», «Вот это фантазия, интересно для кого эта игра», «Там наверное Костя за кадром», «Вот это семейная идиллия», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Сморите также: