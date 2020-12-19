Ксения Собчак в жакете оверсайз и брюках клеш припыленного вишневого цвета появилась на публике

Ксения Собчак всегда славилась своим чувством стиля. Девушка любит необычные образы и при этом всегда старается выглядеть женственно. Она следит за трендами, но не все тенденции моды приходятся блондинке по душе. Этой зимой телеведущая уже отметилась в объемном пуховике и приобрела кожаный костюм винного цвета. А вот плюшевые шубы она не носит, предпочитая классическое пальто.

18 декабря Собчак отправилась на презентацию. Она давно дружит с Борисом Зарьковым. Они вместе открыли ресторан She с искусственным интеллектом в роли шеф-повара. Инновационное wellness-бистро подает блюда в стиле MediterrAsian. Телеведущая появилась на публике в брючном костюме. Она облачилась в жакет оверсайз и брюки клеш припыленного вишневого оттенка. Ксения дополнила лук белыми кедами.

Девушка познакомила публику с виртуальной девушкой, которая мыслит как бренд-шеф WRF Владимир Мухин. Она прошла обучение и знает много рецептов разных кухонь мира. В ближайшее время в ресторане также запустит интерактивное меню. Гости смогут выбрать блюда согласно своих предпочтений.

Многие поклонники восхитились образом Собчак, посчитав, что она выглядит стильно и современно. При этом многих заинтересовал ее новый проект. «Какая роскошная», «Интересное место будет», «Собчак такая элегантная», «Какой хороший наряд», «Неужели Ксюша облачилась в брюки», «Очень красиво», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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