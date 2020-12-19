Ксения Бородина в соболиной шубе под руку с Ольгой Бузовой появилась на съемках «Дома-2»

Ксения Бородина почти 17 лет вела шоу «Дом-2». Спустя время к Ольга Бузова стала ее соведущей. Девушка как никто знает все, что происходит на проекте, так как сама была его участницей много лет. Потом шоу достигло таких масштабов, что его снимали даже на Сейшельских островах. Ведущими также стали Ольга Орлова и Влад Кадони. А 18 декабря новость о закрытии проекта облетела страну. Вскоре участники и ведущие подтвердили слухи.

В 2021 году «Дом-2» уже не будет показывать на ТНТ. При этом 30 декабря состоится последний выпуск телепроекта. Накануне ночью Ксения и Ольга появились на съемках, держась за руки. Бородина облачилась в соболиную шубу, которую недавно купила. Она также надела ботинки и джинсы. А Бузова выбрала яркий лук. Она предстала в алом длинном пальто и меховых ботинках в тон, которые были модными в начале 2000-х годов.

«Идем прощаться с вами», — призналась Ольга.

Поклонники теперь активно обсуждают, как может закрыться такой масштабный проект. Многие также поразились тому, что ведущие так дружно шли вместе.

«Какие красивые», «Ого, даже под руки», «Два символа проекта», «Не верю, не закроют», «Очень мило», «Знаменитый забор», «Какие стильные», «Ох, вот это легендарные кадры», «Клевые наши», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

К слову, ранее Виктория Боня отметила, что шоу не закрывается. Она призналась, что ее звали на проект в новой должности. Теперь фанаты гадают, что же на самом деле станет с шоу после Нового года. Не исключено, что его будут показывать на другом канале.

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