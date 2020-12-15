45-летняя Татьяна Навка поделилась «честным» селфи без грима и укладки

Татьяна Навка в этом году отметила 45-летие. Девушка уже давно ушла из спорта, но создает собственные ледовые шоу. В этом году она также открыла академию фигурного катания, где тренирует юных спортсменок и свою дочку Надежду, которая уже не раз побеждала на соревнованиях. Экс-жена Александра Жулина также принимает участие в проекте «Ледниковый период», где успела подружиться с Ольгой Бузовой.

Осенью Татьяна едва находила время на отдых. Она постоянно ездила на съемки и старалась посещать вечеринки друзей. Теперь девушка готовится к ледовым шоу, в которых примет участие муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, а также ездит на ледовую арену. Так, 15 декабря Навка сделала селфи, когда ехала на работу.

Девушка не побоялась предстать без грима и укладки. Она облачилась в карамельную водолазку и накинула на плечо молочную дубленку. Волосы фигуристки были собраны в пучок. Она показала идеальную гладкую кожу и изящную шею.

«Еду на тренировку. Как же я люблю это время, когда готовимся к новогодним нашим сказкам», — призналась звезда.

Поклонники удивились тому, как выглядит Татьяна без макияжа. Многие отметили, что она может сойти за сестру своей 20-летней дочки Саши Жулиной от прошлых отношений. «Таня, прям девочка», «Какая стройная», «Вот ни морщинки, спорт и лед делают свое дело», «Вообще не стареете», «Ой, так на Сашу похожи», «Без макияжа так хорошо вам», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

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