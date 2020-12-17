С банкой солений в руках: Собчак предстала в меховой шубе из натурального меха и кокошнике

Ксения Собчак любит эпатировать публику. Девушка регулярно выходит в свет, посещая музеи, театры и разные вечеринки. При этом она всегда тщательно подбирает себе наряды. Если в молодости она не боялась носить мини, то теперь выбирает более сдержанные наряды. При этом телеведущая любит добавлять образам изюминку. Так недавно она появилась на светском рауте с Константином Богомоловым, надев платье с рюшами словно из «бабушкиного сундука». Блондинка добавила иронии, взяв с собой авоську.

Теперь Собчак вслед за Андреем Малаховым осваивает «Тик-Ток». Она снимается ролики для молодежи, которая полюбила новую платформу. Девушка уже танцевала с Даней Милохиным, а на днях телеведущая облачилась в джемпер оверсайз оливкового цвета. Она была без макияж и пучком на голове. Потом Ксения переоделась в шубу из натурального рыжего меха и надела алый кокошник. В руках она держала банку с соленьями: огурцами и помидорами. Она поцеловала свой паспорт.

Многие поклонники привыкли к тому, что телеведущая не боится выглядеть смешной или демонстрировать свои недостатки. Некоторые восхитились тем, что она показала себя без прикрас. При этом идею видео оценили не все подписчики. «Наша королева», «Ксюха жжет», «Шуба и кокошник — чума», «Банка солений, я не могу, Собчак молодец», Такое мог придумать только Гудков«, «Очень круто», — стали писать пользователи Сети.

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