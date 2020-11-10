Семейный выход: Собчак в платье с рюшами и авоськой пришла на премьеру с Богомоловым

Телеведущая выбрала необычный образ для появления на публике. Она многих изумила нарядом словно из «бабушкиного сундука».

Ксения Собчак всегда любила эпатировать публику. Если раньше она облачилась в мини, то теперь предпочитает более элегантные и лаконичные наряды. Телеведущая порой предпочитает необычные образы в ретро стиле. Она носит твидовые костюмы, длинные юбки и платья с рюшами.

Совсем недавно девушка провела время в Дубае. Перед своим днем рождения она развеялась с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от первого брака.

Еще накануне Ксения делилась кадрами с пляжа, но ее бывший муж Максим Виторган давно выдал, что телеведущая уже вернулась из отпуска. А на днях телеведущая появилась на премьерном показе фильма «Цой» Алексея Учителя в столичном кинотеатре «Иллюзион». На ковровой дорожке блеснули: Юлия Снигирь, Надежда Оболенцева, Паулина Андреева и другие звезды. Для выхода в свет Собчак выбрала черно-белое платье с рюшами и оборками. Наряд макси она дополнила авоськой и черными сапогами.

Телеведущая пришла на премьеру со своим мужем Константином Богомоловым, который в этом году удостоился премии «Золотая маска». Режиссер был в черном спортивном костюме и бежевом пиджаке.

Поклонники были рады видеть супругов вместе. При этом многих удивил наряд Ксении. Пользователи Сети отметили, что он словно лежал в «бабушкином сундуке». При этом фанаты отметили, что наряд не испортил образ звезды. «Ксения такая интересная», «Что за платье бабушка стайл», «С авоськой, Ксю все продумала», «Какая тонкая ирония, платье даже идет», «Классная пара», — прокомментировали пост подписчики.