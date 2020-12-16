Современно: Собчак вышла на шопинг в изумрудном кожаном тренче и ботинках в стиле гранж

Ксения Собчак уже вовсю готовится к Новому году, покупая для своих близких подарки. Но даже на обычный шопинг звезда старается примерять самые трендовые наряды, создавая стильные комбинации.

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Ее образ в актуальном оттенке зеленого привлек внимание профессионального стилиста Эллы Маковей, которая специально для Teleprogramma.pro прокомментировала его.

«Изумрудный кожаный тренч, ботинки в стиле гранж, край нежного платья с крупными цветами и голивудская укладка в духе 80-х. Именно из таких стилистических пазлов составляются интересные современные образы — емкие и выразительные», — высказалась эксперт.

К слову, многие поклонники Ксении тоже не смогли остаться равнодушными к ее образу, выразив свое восхищение в ее микроблоге. «Зеленый – огонь. Ксения красивая!», «Очень идет этот глубокий зеленый цвет!», «Как я завидую москвичам, можно в таких шикарных тренчах еще по магазинам разгуливать», «Ксения, позвольте сказать вам несколько комплиментов. Вы для меня – икона стиля! Обладаете своей особенной красотой и чувством меры», «Образ невероятно роскошный!» — можно увидеть в комментариях Instagram Собчак.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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