Жгучие брюнеты: Стоцкая запечатлела, как дочка и сын резвятся в домашней обстановке

Певица опубликовала редкое видео с наследниками. Она провела вечер в приятной компании.

Анастасия Стоцкая уже около 10 лет счастлива в браке с армянским ресторатором Сергеем Абгаряном. Певица предпочитает не публиковать фото с мужем, оберегая свою личную жизнь.

Девушка подарила избраннику двоих наследников: дочку Веру и сына Александра. Артистка не только участвует в разных передачах, играет в мюзиклах, но и видится с друзьями. При этом свободное время она старается посвящать детям.

больше по теме Стоцкая цитатой Денев объяснила, как женщина может сохранить мужскую любовь Актриса и певица попросила своих подписчиков порассуждать на этот счет.

В последнее время Стоцкая играет в постановке «Шахматы». Девушка погрузилась в работу и редко делилась новостями. А 16 декабря певица смогла провести время с подругами.

Она наслаждалась вкусной едой, домашними блинами, а дети смотрели мультфильм. Артистка засняла, как малыши резвятся на полу. Анастасия показала, как трехлетняя Вера и девятилетний Александр в пижамах танцуют под ритмичную мелодию.

Певицу позабавило то, как малыши танцуют, не вставая с пола. За кадром раздался ее смех. А вот поклонники были рады увидеть наследников артистки. Многие вновь отметили, что они похожи на Филиппа Киркорова.

Напомним, что ранее детей Стоцкой не раз сравнивали с королем отечественной эстрады. Девушка уже опровергала слухи и отказалась проводить ДНК-тест на отцовство. Она не раз отмечала, что малыши похожи на нее и на мужа.

«Какие сладкие», «Вот это брюнеты», «Красавцы», «У Насти просто чудо малыши», «Копии Киркорова, особенно взгляд», «Ну прям мили Филл оба», «Красивые дети, прям не налюбоваться», «Сладкие, просто прелесть», — стали обсуждать кадр пользователи Сети на фан-страничках.

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