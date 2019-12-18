«Хотел попонтоваться»: восьмилетний сын Стоцкой попросил дорогой айфон на Новый год

По словам певицы, такой подарок ее ребенку пока еще не нужен.

Певица и актриса Анастасия Стоцкая в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о подарках, которые попросили ее дети на Новый год. Напомним, что у звезды от второго мужа подрастают восьмилетний сын Саша и двухлетняя дочь Вера.

«Саша попросил последний айфон на Новый год. Хотел попонтоваться. Честно об этом сказал. Но я считаю, что такой подарок пока ему не нужен. Рассматриваем с мужем альтернативный вариант — ноутбук. Тем более он и нам пригодится. А дочка Вера попросила куклу», — рассказала Анастасия Стоцкая.

Как отметила звезда, в этом году у них в доме не будет Деда Мороза. Сын уже вырос и не верит в сказки, а дочка еще слишком маленькая.

Как сказала актриса, у них в семье уже новогоднее настроение. На даче за городом они нарядили новогоднюю елку. Кстати, в семье Стоцкой разговаривают на двух языках — русском и английском. Не забыла звезда упомянуть и своего друга — поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. «Мы с Филиппом очень похожи. И дети наши похожи. Его на меня, а мои на него», — пошутила Анастасия Стоцкая.