«Рыжая бестия»: Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж и предстала с прической под каре

Актриса и певица Анастасия Стоцкая в Instagram порадовала поклонников кардинальной сменой имиджа. Звезда запечатлелась с прической под каре и с огненно-рыжими волосами.

«Питер! Жди нас с гастролями мюзикла «Кабаре». 14 октября в 19:00, ДК Выборгский (ул. Комиссара Смирнова, 15 (м. Площадь Ленина)». Анастасия Стоцкая

«Рыжая бестия», «Ой, какая вы тут классная на фотографии. Будем стремиться к вам на концерт», «Красавица наша. Удачи тебе на гастролях», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Стоцкая стала известна после того, как на нее обратил внимание поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он пригласил ее в 2002 году играть в мюзикл «Чикаго». Позже Стоцкая записала несколько песен для сольного проекта, которые стали активно крутить на ведущих радиостанциях. У звезды, как известно, двое детей – сын Саша и дочь Вера. Надо заметить, что мальчик очень похож на Киркорова. Исполнительница уже не раз опровергала слухи, что родила ребенка от поп-короля.