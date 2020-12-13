Бородина в юбке с воланами и шелковой блузке устроила танцы с Орловой на концерте Барских

Ксения Бородина минувшей осенью провела отпуск с семьей в Турции. Она не скрывает, что любит путешествовать. Однако в этом году девушка с трудом решилась на отдых сначала в Сочи, а потом в Крыму. По словам телеведущей, ей не нравится одеваться в многослойные наряды. При этом она регулярно пополняет гардероб обновками. Обычно девушка редко выходит в свет, предпочитая быть дома с дочками, но в последнее время она все чаще делает исключения.

12 декабря Ксения отправилась в клуб со своей коллегой Ольгой Орловой. Девушки ведут шоу «Дом-2», но также с удовольствием общаются вне проекта. На этот раз телеведущая облачилась в атласную мини-юбку черного цвета с воланами и белую шелковую блузку. Она выпрями волосы и сделала яркий макияж с блестящими тенями. А вот Ольга предпочла надеть серые джинсы и объемный свитер с люрексом.

Сначала девушки отведали изысканные блюда. Они взяли напитки и съели морских ежей. А вот потом на сцене появился Макс Барских. Украинский певец в белом костюме исполнил своих хиты. Ксения с радостью стала танцевать и подпевать артисту. Она оторвалась на танцполе вместе с Ольгой.

«Степень близости между людьми определяется уютностью молчания. Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности», — написала Орлова.

Поклонники одарили девушек комплиментами. «Прекрасно, когда есть настоящая женская дружба! Мне как-то не очень везет, в чем проблема не понимаю», «Хорошо, что в вашей жизни появился близкий человек по духу», «Красивые девочки», «Большие умнички, просто восхищаюсь вами», «Две куколки», — прокомментировали пост подписчики.

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