«Это настоящее чудо»: Оксана Федорова запечатлела подросшую дочку в плюшевом кигуруми дома

Оксана Федорова для миллионов поклонников остается первой красавицей. Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» продолжает следить за своей внешностью. В 42 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Девушка успевает строить карьеру на телевидении, организовывать разные мероприятия и заботиться о детях. Уже девять лет она счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. У пары есть двое наследников: восьмилетний сын Федор и семилетняя дочка Елизавета.

Обычно Федорова редко показывает своих наследников. Минувшим летом она съездила с ними в Сочи. Там дочка звезды занималась в балетном лагере. А потом в сентябре она впервые отвела малышку в школу. Девочка теперь учится в первом классе. В последнее время телеведущая много работала, поэтому первый свой выходной Оксана посвятила дочке. Вместе с ней она стала играть в новые куклы. В соцсети модель поделилась кадрами, на которых сидит с наследницей на кухне. Малышка Елизавета предстала в плюшевом кигуруми.

«Смотрите, какие у нас появились куколки! Это новинка, куклы-сюрприз Wowdoll. Это настоящее чудо! Для того, чтобы появилась куколка нужно полить стаканчик водой из специальной бутылочки. На голове у куколки прическа — сквиш в виде десерта. Сквиш вкусно пахнет конфетами», — поделилась звезда.

Поклонники были рады увидеть, как Федорова проводит вечер дома. Многие отметили, что дочка растет ее копией. «Какая прелесть», «Как же доченька похожа на вас», «Счастливые мама с дочкой!», «Какая хорошенькая скромная дочь у вас Оксана», «Очень крутые», «Ой, дочка прелесть», «Идеальная семья», — прокомментировали пост подписчики.

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