«Чудесные ноги»: Оксана Федорова примерила мерцающие платья-футляры с разрезом

Оксана Федорова всегда обладала эффектной внешностью. Не удивительно, что она однажды удостоилась звания «Мисс Вселенная». Однако девушка проходила с титулом всего пару месяцев. Она построила карьеру телеведущей, не раз снималась в клипах и даже пела вместе с Николаем Басковым. Брюнетка давно устроила свою личную жизнь. Она счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным, которому подарила двоих детей: сына Федора и дочку Елизавету.

В свои 42 года Оксана может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. В последнее время она часто носит брюки и объемные жакеты. Но с приближением Нового года девушка вспомнила, что более женственно выглядит, когда открывает ноги. На днях она приняла участие в фотосессии, примерив несколько образов. Изюминкой ее аутфитов стали мерцающие платья-футляры с разрезом по ноге. Федорова дополняла такие платья обувью в тон.

Также она надела бархатное платье бардового цвета со сверкающей бахромой на разрезе. Показала девушка и стильный повседневный лук, надев платье-карандаш по фигуре в клетку и пальто в одном стиле.

«Господин мозг давно занял главное место в моей жизни, и я совсем забыла, что у меня есть чудесные ноги! Поправляю ситуацию», — написала звезда.

Поклонники были очарованы образами Оксаны. Многие одарили комплиментами девушку.

«Оксаночка, вы великолепны, просто супер», «Красивая, стройная и самая-самая, наряды просто огонь», «Лиловое, бордовое платья крутые. Очень красивая!», «Богиня», «Шикарная», «Какая роскошь», «Очень красиво, все сидят идеально», — прокомментировали пост подписчики.

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