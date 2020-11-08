«Где живет наша любовь»: Федорова в тренче с ромбами и блестящих брюках клеш вышла в свет с мужем

Известно, что Оксана Федорова живет в браке с Андреем Бородиным. В этом союзе у 42-летней модели родилось двое детей: сына Федя, ему восемь лет и дочка Лиза, ей семь лет. В одном из интервью знаменитость подметила, что все уикенды проводит исключительно с семьей. Она отключает все гаджеты, как только приходит домой. И весь вечер старается не брать в руки смартфон. Также, к слову, поступает и гимнастка Ляйсан Утяшева. А вот своего мужа светская львица от поклонников и прессы тщательно скрывает. Федорова крайне редко появляется на публике в компании возлюбленного.

Однако на днях она побаловала своих подписчиков кадром, на котором позировала с Бородиным. Но лицо супруга модель все равно скрыла от фолловеров.

Для светского мероприятия Оксана примерила модный тренч с принтом в виде ромбов и блестящие брюки клеш. Образ модели дополнили остроносые ботильоны. А муж Федоровой облачился в классические брюки, белую сорочку и сине-белый пиджак в мелкую клетку.