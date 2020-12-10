«Какая посадка классная»: Бузова вслед за Бородиной надела белоснежный демисезонный костюм

Ольга Бузова уже длительное время работает на телевидении. Если раньше она была участницей проекта «Дом-2» и мечтала выглядеть так, как звезды в глянцевых журналах, то теперь ее желание сбылось. Девушка стала знаменитостью и имеет больше 22 миллионов подписчиков в Instagram. Теперь она может позволить себе любые люксовые наряды, а также регулярно ходит на массаж и посещает косметологов.

10 декабря Бузова отметилась на съемках «Дома-2» в демисезонном костюме молочного цвета и толстовкой с широким воротом.

«Ну что, мои хорошие! Всем доброго дня! Я сегодня вся в белом, как и моя репутация. Костюмчик нереальный! Посмотрите, какая посадка классная. А почему я в белом? Потому что сегодня «SnowПати-2020». Музыка Первого устраивает праздник для нас для всех. Как мне нравится белый цвет, а то все в черном и в черном. Вот хоть повод есть, белый цвет надеть. Круто», — поделилась звезда.

Примечательно, что ранее спортивный костюм молочного цвета купила Ксения Бородина. Она предпочла лаконичный крой и толстовку на молнии. И это не удивительно: такие образы актуальны в осенне-зимнем сезоне — 2020/21.

На съемочную площадку Ольга отправилась, накинув красный пуховик и шарф в клетку. Девушка решила утеплиться, чтобы не заболеть.

«Мороз и солнце! Как все-таки все меняется, когда светит солнце», — отметила она.

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