Ольга Бузова в кружевном платье в пол с рукавами-крыльями из гипюра снялась в фотосессии

Ольга Бузова уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Они расстались в 2016 году. Девушка тяжело переживала развод и потом несколько лет не могла найти новую любовь. Однако год назад она встретила блогера Давида Манукяна, который смог найти к ней подход. Влюбленные стараются при любой возможности уделить друг другу внимание, а также каждый месяц праздную годовщину со дня знакомства.

С приближением Нового года Ольге захотелось принарядиться. Так как из-за пандемии коронавируса многие светские мероприятия были отменены, а ковровых дорожек теперь почти не устраивают, телеведущая решила поднять себе настроение и устроила новогоднюю фотосессию. Бузова сначала облачилась в белое мини-платье с пышной юбкой и эффектом мерцания, показав свои стройные ноги. Наряд в кукольном стиле понравился ее поклонникам.

А потом телеведущая переоделась в длинное платье по фигуре с кружевом. Наряд с корсетом, шлейфом и рукавами-крыльями из гипюра подчеркнули все достоинства ее фигуры. Крупные серф-локоны и макияж с акцентом на глаза дополнили лук знаменитости.

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