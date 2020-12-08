Бузова отметилась в клетчатой мини-юбке и дубленке с молочным мехом после свидания с Давой

Ольга Бузова минувшей осенью едва находила время на отдых. Девушка все свободное время проводила на ледовой арене, так как хотела впечатлить судей на шоу «Ледниковый период». Недавно завершились съемки финала проекта, поэтому теперь у телеведущей больше свободного времени. Она с радостью посещает вечеринки, выступает в ночных клубах и успевает ездить на съемки проекта «Дом-2». А накануне вечером Ольга отметила 16 месяцев отношений с Давидом Манукяном.

Если в начале ноября они не смогли уединиться, так как отправились на вечеринку в дом Филиппа Киркорова, то на этот раз пара устроила романтический ужин с морепродуктами в ресторане. Телеведущая полакомилась устрицами. Она облачилась в яркое мини-платье с пайетками, которое дополнила туфлями-лодочками. Дава одарил избранницу комплиментами. В этот день он подарил Ольге корзинку роз. Также под елкой оказались пакеты из ЦУМа.

На следующий день звезда отправилась на работу, а затем в салон красоты. Она запечатлела себя в лифте в мини-юбке в клетку, укороченном жакете и белоснежных ботинках. Бузова также надела новую дубленку из черной кожи и с молочным мехом внутри.

Она отправилась на улицу и отметила, что даже в мороз ей очень тепло. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие стали гадать, откуда у нее новая дубленка. В прошлый раз ей подарил обновку только сливочного цвета ее возлюбленный. К слову, дубленки стали трендом в этом сезоне, как и шубы из экомеха.

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