«Это лучшее катание»: Ольга Бузова в образе Малефисенты на льду впечатлила Татьяну Тарасову

Ольга Бузова регулярно участвует в разных проектах. Она успевает сниматься в шоу «Дом-2», давать концерты и становится звездой разных мероприятий. Этой осенью девушка решила принять участие в «Ледниковом периоде».

Она столкнулась с трудностями с первых выступлений на льду. Судьи давали ей низкие оценки, из-за чего Ольга даже плакала. Однако после месяцев упорных тренировок Татьяна Навка и другие судьи заметили ее прогресс.

Несколько раз Ольга попадала в номинацию, но оставалась в проекте. Когда осталось всего несколько выпусков до финала, телеведущая в очередной раз выступила с Дмитрием Соловьевым, находясь среди номинантов на покидание проекта.

На этот раз девушка перевоплотилась в фею Малефисенту из одноименного фильма. Она примерила рога и роскошные крылья, которые появились за ее спиной в конце номера. Партнер помогал делать ей эффектные поддержки.

Бузова сидела на скамейке с напарником и тренером Ильей Авербухом. Она улыбалась, так как ей дали не самые высокие, но хорошие оценки за выступление. Девушку даже похвалила сама Татьяна Тарасова.

«Это лучшее катание. Я хочу сказать, что нужно еще поработать над катанием, Дим. Потому что поддержки есть, но нет никаких связующих элементов. Прекрасные поддержки и вертушки! Ничего не могу сказать. Понравилось», — высказалась Тарасова. «У Оли самый большой прогресс из трех пар. Они не боялись, когда пошла быстрая музыка, ехали на той же скорости. Первая поддержка вообще уникальная!» — оценил выступление Александр Жулин.

Дмитрий Сычев выступил с Марией Петровой. У них был драматический номер. Футболист ни разу не ошибся, сделал много поддержек и даже демонстрировал эмоции, которые от него требовали судьи раньше, но внезапно упал на ровном месте.

Это отразилось на баллах, которые дали паре. Также за место в проекте боролись Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Они перевоплотились в Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного. Их выступление стало самым веселым, но не впечатлило судей. В итоге именно они покинули проект на этой неделе.

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