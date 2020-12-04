«Просто невероятно!»: Бузова показала, как украсила квартиру к Новому году

Многие звезды с приближением Нового года и Рождества поспешили украсить свои дома по-праздничному. Лесная красавица, оформленная самым модным декором, уже установлена в особняке Ксении Бородиной. Девушка выбрала белый цвет основным в интерьере, а главными сказочными персонажами стали совы.

Вслед за Бородиной украсила квартиру и ее коллега Ольга Бузова. Поющая телеведущая похвасталась своей роскошной новогодней елью.

«Какая красивая, просто невероятно! Всю квартиру украсили, и создает нам такое новогоднее настроение!» — показала главный новогодний символ Бузова.

По всей квартире у Ольги — снежинки, веточки в инее и игрушки. Кроме того, отдельно Бузова показала двух птичек, прижавшихся друг к другу: девушка намекнула, что это они с Давидом. «Красота в мелочах», — заключила теледива.

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