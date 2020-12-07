«И это при детях»: Агата Муцениеце в мокром бикини блеснула пышной грудью во время завтрака

Актриса проводит отпуск с наследниками Павла Прилучного на Мальдивах. Девушка в очередной раз доказала, что находится в прекрасной форме.

Агата Муцениеце в этом году снималась в разных проектах. После развода с Павлом Прилучным карьера девушки пошла в гору. Как мечталось, актриса участвует в светских мероприятиях, блистает на ковровых дорожках и демонстрирует свое мастерство в разных ролях. О бывшем муже звезда почти не вспоминает, хоть и поддерживает с ним отношения ради наследников. Более того, в последнее время девушка регулярно проводит время в компании друзей или привлекательных коллег по работе.

А в начале декабря Агата улетела в отпуск. Она решила провести время с дочкой Мией и сыном Тимофеем на Мальдивах. Первые дни девушка наслаждалась красивыми пейзажами, играла с детьми и купалась. Примечательно, что сначала актриса почти не демонстрировала фигуру в бикини, хоть в этом году и активно занималась спортом, чтобы вернуться в форму. Но накануне Муцениеце устроила себе и малышам необычный плавучий завтрак в бассейне.

Бывшая жена Прилучного предстала в алом мини-бикини. Она окунулась в воду и показала, что будет есть. Сын с дочкой тоже присоединились к трапезе.

«Ну что, друзья, будем наслаждаться! О, мой капучино», — отметила актриса.

«Они узнали, что мы знаменитые», — заявила ей дочка. «Как красиво! Вы нас уже ненавидите?» — обратилась Агата к поклонникам.

Позже девушка решила насладиться утром и блеснула фигурой в купальнике. Наряд подчеркнул ее пышную грудь, которая едва поместилась в лифе. При этом у Муцениеце сохранилась осиная талия.

«Господи, как я счастлива», — призналась звезда.

Поклонники были сражены ее красотой. Многие мужчины одарили комплиментами артистку. «Какие формы!», «Прекрасная мама», «Ох, богиня!», «Ложбинка просто бомбическая», «И это при детях. Можно было менее откровенно одеться», «Крутой завтрак, о таком мечтаю», — стали писать пользователи Сети.

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