«Так выглядит рай»: Агата Муцениеце в купальнике-бандо запечатлелась на пляже с детьми

Агата Муцениеце в этом году рассталась с Павлом Прилучным. Их развод стал для многих неожиданностью. Поклонники до последнего верили, что супруги помирятся, но этого не произошло. Когда актер выгнал жену с детьми из дома, находясь в нетрезвом состоянии, девушка уже открыто заявила, что порой у звезды сериала «Мажор» бывают приступы гнева. Артистка признавалась, что у нее остались чувства к отцу ее детей, но она решила, что развод будет лучшим решением.

Первые месяцы Агата пыталась прийти в себя, а потом окунулась с головой в работу. Ей стали сыпаться предложения о съемках в разных проектах. После двух декретных отпусков девушка была рада снова вернуться в привычную колею. Паша успел обзавестись новой пассией Мирославой Карпович, отдохнуть в Крыму и попасть в неловкую ситуацию. Минувшей осенью актера избили. Лишь недавно он вышел из больницы.

А вот Муцениеце начала декабрь с отпуска. Она сбежала от холодов, улетев с детьми на Мальдивы. В первый же день актриса насладилась красивым закатом на песчаном побережье. Она предстала в купальнике-бандо и без макияжа. Рядом с ней была дочка Мия, которой четыре года. Она играла в песке. А семилетний сын Тимофей резвился на пляже. В соцсети Агата поделилась кадрами с отдыха. Старшего наследника она показа без фильтров.

«Если не так выглядит рай, то как? Так выглядит рай», — отметила звезда.

Поклонники восхитились красотой места. Многие также отметили поразительное сходство детей и их родителей. «Красавчик! Хорошего отдыха, Агата!», «Глаза мамины», «Классно, вы уже прилетели, отдыхайте на все 100!», «Прекраснейший молодой человек», «Агата, жизнь — она только твоя!!! Ни в коем случае (тем более в отпуске) не народная! Счастливого отпуска вашей семье!», «Какая фигурка», «И без макияжа красивая», — стали писать подписчики.

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