«Шикарная мама»: Муцениеце в тунике в пол из желтого шифона предстала на вилле на Мальдивах

Актриса уехала из Москвы с детьми, чтобы расслабиться и набраться сил. Она успела похвастаться точеной фигурой.

Агата Муцениеце не скрывает, что стал для нее сложным. Актриса пережила непростое расставание с мужем Павлом Прилучным. Она даже плакала на камеру, но потом за несколько месяцев привыкла к новой жизни. После девяти лет брака девушка стала жить одна со своими детьми: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Посл развода, она, как и мечтала, стала сниматься во множестве новых проектов и посещать светски рауты.

В начале декабря Агата устроила себе отпуск. Вместе с наследниками она улетела на Мальдивы. Девушка впервые за год позволила себе отдых на море. Место она назвала раем. Целыми днями бывшая жена Прилучного проводит на пляже. Она играет с детьми и наслаждается красочными нарядами. Накануне Муцениеце прогулялась по пляжу в купальнике-бандо и шифоновой тунике в пол желтого оттенка.

Позже она показала кадры, снятые на вилле. Девушка приготовила подарки для дочки и сына. При этом актриса предстала без макияжа, но при этом подчеркнула красоту своей фигуры.

«Дети заслуживают только лучшего! Игрушкам я уделяю особое внимание. Во-первых, они должны быть интересными и развивающими», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие поразились тому, как она преобразилась. «Отличная мама! Вашим деткам повезло!», «Шикарная мама», «Какой наряд», «Вы прям цветете», «Прекрасная Агата», «Ну прелесть, в купальнике, в роскошной накидке, яркая и такая своя», «Очень нравитесь мне», — прокомментировали пост подписчики.

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