«Потрясающая осень»: 51-летняя Меньшова в платье плиссе цвета хаки прогулялась по парку

Юлия Меньшова раньше активно снималась в кино, как и ее мама Вера Алентова. Теперь она ведет передачи на телевидении и даже стала обладательницей премии «ТЭФИ». В 51 год телеведущая может похвастаться моложавым видом. Более того, она умело подчеркивает достоинства фигуры женственными нарядами. На работе артистка часто носит платья миди, а вот в обычной жизни предпочитает более комфортные луки, например джинсы.

У Юлии есть взрослый сын Андрей. Скоро ему исполнится 23 года. А вот дочка Таисия в этом году отметила 17-летие. Из-за пандемии коронавируса многие школы переводят учеников на дистанционное обучение. Телеведущая, как и другие родители, переживает из-за этого, так как ее наследнице нужно готовится к экзаменам.

Меньшова в Instagram поделилась свежими кадрами с прогулки по парку. На этот раз она надела платье плиссе цвета хаки. Наряд свободного кроя скрыл особенности ее фигуры, а сапоги бежевого цвета дополнили образ. 51-летняя звезда устроила «дождь» из осенней листвы. Она не стала скрывать, что наслаждается последними теплыми днями, так как уже в ближайшие выходные, 17 и 18 октября, синоптики обещают минусовую погоду в столице.