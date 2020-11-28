«Улыбаться незнакомцам»: Юлия Меньшова поделилась секретами общения с окружающими

Дочь актера Владимира Меньшова записала видеоролик с собственными наблюдениями о россиянах и иностранцах. Юлия Меньшова посоветовала своим подписчикам с уважением и добротой относиться к любому собеседнику, даже к незнакомым людям. Об этом телеведущая сообщила в личном микроблоге.

Артистка часто делится со своими фанатами полезными рассуждениями и важными новостями. Недавно Юлия решила поговорить на тему этикета общения. Меньшова отметила, что в России люди не интересуются здоровьем прохожих, практически не желают друг другу доброго дня. Но за рубежом ситуация складывается совершенно иная.

«Особенно в Америке это хорошо было видно. После наших реалий другое поведение буквально било по глазам, смущало в некотором смысле. Лучше улыбаться и быть доброжелательными. Пусть и формально. Это лучше, чем так, как у нас. Возвращаясь из-за границы, я стала видеть, какие мы угрюмые, недоверчивые, подозрительные и суровые» — призналась Меньшова.

В качестве примера Юлия назвала ситуацию, когда она и другие люди ожидают лифт.

«Никто не здоровается», — отмечает Юлия.

Артистка считает, что обыкновенное слово «здравствуйте» просто пугает ее соотечественников.

«Не смейся так сильно — завтра будешь плакать. У нас будто запрет на радость. При этом с отрицательными эмоциями проще, тут мы себя не сдерживаем», — подчеркнула телеведущая.

Артистка привела социологическое исследование, в котором специалист доказал, что люди зеркалят отношение к себе и сонастраиваются друг на друга. Именно поэтому Меньшова считает очень важно улыбаться, пусть и наигранно. Это все равно, по мнению знаменитости, лучше угрюмых лиц.

Смотрите также: