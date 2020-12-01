«Нам 9 лет!»: Киркоров запечатлел дочку в розовом пышном платье и черном пальто после школы

Артист решил порадовать наследницу, отметив ее день рождения в первый день зимы. Он организовал шумную вечеринку.

Филипп Киркоров привык быть в гуще событий. Однако в этом году он снизил свою активность и большую часть времени посвятил семьей. Летом он ездил на море с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. Они успели отдохнуть в Греции и Турции. А недавно король отечественной эстрады насладился солнцем в Дубае, где повстречал Валерию и Иосифа Пригожина. При этом артист успевает появляться на светских раутах и даже выпустил новый хит с Давой — «Ролекс».

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Дочка Киркорова родилась 26 ноября, но он предпочитает отмечать ее рождение 1 декабря. Так, в первый день зимы певец встретил наследницу из школы. Малышка выбежала из машины в розовом пышном платье из органзы и черном пальто с капюшоном, за ее спиной был рюкзак Louis Vuitton.

«Папочка», — воскликнула кроха. Филипп Бедросович обнял ее и повел в дом, чтобы показать сюрприз.

К приезду девочки гостиная была украшена новогодними гирляндами, а также была установлена огромная елка. Артист также показал нарядную елку, расположенную во дворе. Он сообщил, что начинается пора праздников. «Твои девять лет ты запомнишь на всю жизнь, пошли встречать гостей», — скомандовал Киркоров.

Он организовал вечеринку с нарядными куклами, аниматорами и различными играми.

«В первый день зимы, по традиции, отмечаем день рождения Аллы-Виктории! Нам 9 лет! Время сюрпризов! Вместе с ребятами приготовили много волшебства. Праздник начинается!» — заявил артист.

Коллеги, друзья и поклонники поздравили девочку с радостным событием. Многие отметили, что она растет красавицей.

«Наши поздравления красавице и счастливому замечательному папе!» — сказала Валерия.

«Поздравляем!! Замечательная девочка! Счастье твое», — добавила Марина Юдашкина.

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