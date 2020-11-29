«Вижу частичку в дочери»: Киркоров обнародовал редкие снимки своей красавицы-мамы

Филипп Киркоров в День матери вспомнил свою маму Викторию Марковну, она отличалась привлекательной внешностью и всю свою жизнь провела на сцене, выступая в качестве ведущей концертов и мероприятий. Ушла из жизни родительница музыканта в 1994 году из-за рака.

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Король российской поп-сцены обнародовал в Сети редкие кадры из личного архива, на которых женщина выглядит очень счастливой.

«Я вспоминаю и думаю о Маме каждый день… просыпаясь и засыпая… Мне так не хватает Мамы. Я бы так хотел окунуться в детство. Там было так просто, волшебно и чудесно. Я всегда вижу частичку Мамы в моей дочери Алле-Виктории, чье имя она носит. Порой жалею, что Мама не видит, как растет ее маленькое продолжение… Мама — наш Ангел-хранитель. И ты всегда РЯДОМ», — написал он.

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