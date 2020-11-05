Валерия в джинсах клеш и куртке-рубашке повеселилась с Киркоровым

Иосиф Пригожин запечатлел, как его жена сорвала с себя маску в Бурдж-Халиифе и стала петь с поп-королем.

Валерия и Иосиф Пригожин недавно уехали в Объединенные Арабские Эмираты. Они решили, что там будет безопаснее переждать пандемию коронавируса. Первые дни певица отдыхала на пляже, а потом устроила морскую прогулку на яхте. Вскоре приехал в Дубай и Филипп Киркоров со своими детьми — Аллой-Викторией и Мартином. Он увиделся с давними знакомыми и повеселился с 52-летней Валерией на яхте, наслаждаясь отдыхом.

А в День народного единства Киркоров дал первый концерт за 9 месяцев. Он выступил на побережье в рамках фестиваля музыки. Компанию ему составила певица Polina. А вот на следующий день артист снова решил расслабиться в компании Пригожина и его жены. Когда они оказались в Бурдж-Халиифе, то на эскалаторе устроили мини-концерт, который Иосиф снял на камеру.

Филипп Бедросович, как всегда облаченный в рубашку, шорты и кепку Dolce & Gabbana, стал напевать: «Пьяная, пьяная». Рядом с ним стояла Валерия в джинсах клеш, футболке и куртке-рубашке из денима. Она стала ему подпевать.

«А я пьяная, пьяная, пьяная, пьяная от тебя», — заявила артистка. «Долой маски, — отметил Киркоров, и они сняли свои медицинские защитные маски в общественном месте, чем смутили гостей небоскреба.

После это они скромно поцеловались в губы. Поклонники не оценили такое веселье звезд. Многие посчитали, что они подвергают себя опасности. «Господи, нарветесь на штраф!», «Я конечно понимаю, что Филипп с Лерой вроде как лучшие друзья, но это слишком», «Муж куда смотрит?», «Лерочка такая малышка рядом с Филиппом… Маленькое солнышко», «Валерия вошла в кураж», — прокомментировали пост подписчики.