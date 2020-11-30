«Мой трубадур»: Анна Нетребко в сливочном платье в пол выступила с мужем в Мариинском театре

Анна Нетребко в этом году переживает за театр и его будущие. Из-за пандемии коронавируса она была на карантине в Вене всю весну. Недавно режим самоизоляции вновь ввели в Австрии. Артистка пока продолжает давать концерты. Во время первого приезда в Москву она заразила коронавирусом, но быстро победила болезнь. Недавно она вернулась в Россию, для сначала навестила родных в Краснодаре, а потом отправилась в Санкт-Петербург.

Первые дни Анна посвятила культурно-развлекательной программе. Она вместе с сыном Тьяго посещала музеи. Также артистка отметила годовщину совместной жизни с мужем Юсифом Эйвазовым. А 29 ноября они вместе выступили на сцене Мариинского театра. Пара представила постановку «Трубадур». Нетребко на сцене отметилась в роскошных платьях от синего бархатного наряда в пол до сливочного платья макси с рисунком и широкими рукавами. Ей завили волосы и сделали неброский макияж. Юсиф, в свою очередь, был облачен во все черное. Кожаные манжеты и бархатная накидка украшали его образ.

«Мой трубадур», — ласково написала Анна. «Состав был силен», — добавила она.

Поклонники удивились умению звезды перевоплощаться в разных персонажей. Другие отметили, что ей безумно идут такие образы. «Анна, вы были блистательны!», «Какие вы потрясающие!», «Слушала вашу Леонору, забыв обо всем… потом обнаружила, что у меня слезы льются градом», «Когда вы поете — забываешь обо всем! Божий дар», «Ваши выступления с мужем просто уникальны», «Роскошная пара», а ваши образ просто королевские», — прокомментировали пост подписчики.

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