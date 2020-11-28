Зимняя сказка: Максим Галкин показал усыпанный снегом замок Аллы Пугачевой

Артист решил поделиться красотой, которую может видеть каждый день. С наступлением холодов не только сад, но и сам дом пары преобразился.

Алла Пугачева всегда редко посещает светские рауты и вечеринки. Она ходила на праздники только к самым близким друзьям. В этом году из-за пандемии коронавируса Примадонна редко покидает свой замок.

Скучать ей не приходится, так как зачастую родителям придумывают занятия двойняшки Лиза и Гарри. Семилетние малыши стали ходить в школу. Они любят танцевать, плавать в бассейне и устраивать представления.

28 ноября в Москве прошел снегопад. Даже Примадонна не усидела дома. Галкин запечатлела жену с сыном перед прогулкой по зимнему саду. Певица в очередной раз восхитила свои чувством стиля многих фанатов.

Она предстала в трендовых кожаных брюках с молниями по бокам. Белое пальто в красную клетку свободного кроя и дизайнерская круглая шляпа дополнили ее образ. Гарри в свою очередь надел черный пуховик и шапку дизайнера Игоря Гуляева.

«Класс», — восхитилась подруга артистки Ида Достман.

А ближе к вечеру Галкин показал, как теперь выглядит их замок и сад. Снегом запорошило деревья, ворота и даже статуй, которые расставлены на территории. Гаргульи, украшающие здание, тоже оказались в снегу. Артист забрался на крышу, чтобы снять башни и декор замка, который подсвечен со всех сторон.

«Снежная магия», — написал он.

Поклонники были впечатлены красотой места, где живет Примадонна. «Красота», — отметил Арман Давлетяров. «Волшебный замок», — добавила Марина Юдашкина. «Невероятно красиво! Сразу видно, что все сделано с любовью», «Настоящая сказка», «Так вот, где находится русский Хогвартс», «Завораживает! Я очень рада, вы заработали все это своим невероятным талантом!», «Волшебно», — прокомментировали пост подписчики.

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