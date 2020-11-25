«Репетируем Новый год»: Лиза Галкина в алом сарафане нарядила елку вместе с братом и папой

Максим Галкин и Алла Пугачева недавно отпраздновали годовщину совместной жизни. Многие успели забыть, что они вместе уже 19 лет. У пары подрастают дети Лиза и Гарри. Малыши в этом году отметили семилетие и пошли в школу. У них теперь меньше времени на игры, но они все равно успевают порезвиться и придумать что-то интересное. Лиза теперь берет у мамы уроки игры на пианино, а Гарри снимает забавные ролики.

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Недавно Галкин показал новое место в замке. На втором этаже часть пола заменили на стекло. Теперь сверху можно увидеть холл. Детям такая задумка пришлась по душе. А так как до Нового года остается чуть больше месяца, то они решили начать преображать дом к праздникам. Максим опубликовал видео, где он в алой футболке контролирует весь процесс. Гарри предстал в нежно-желтой рубашке и брюках. Он подавал игрушки сестре, которая вешала их на елку.

Лиза тоже надела такую рубашку и алый сарафан. Свои пышные локоны она распустила и украсила ободком. А Галкин в это время накрыл на стол. Он решил сделать нарезку из колбас.

«Ну что, дети, давайте скорее накроем на стол! Сегодня мы с Лизой и Гарри украшаем дом и репетируем Новый год! Праздник, ааа!» — произнес юморист.

Когда он стал есть, дочка его упрекнула. «Ну, пап! Давай сначала все красиво выложим», — заявила девочка. «Ну есть хочу», — оправдался артист.

Потом Максим нашел способ, как развлечь наследников. Он предложил им угадывать название колбасы. При этом юморист то рифмовал, то танцевал.

«Мы с Лизой и Гарри очень любим Новый год! Пока дети украшают дом, я придумываю для них увлекательные и вкусные игры», — пояснил он.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие посчитали, что Алла Борисовна тоже должна была принимать участие в таком семейном занятии. «Такие красивые», «Такая замечательная семейка», «Как вкусно-то! Захотелось колбаски и Нового года!», «Как мило!!», «Ой, я плачу», — прокомментировали пост подписчики.

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