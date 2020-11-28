Локоны ниже талии: Наташа Королева сменила имидж после измены мужа

Наташа Королева с самого начала карьеры восхищает мужчин и женщин своей красотой. В этом году певица отметила 47-летие, но поклонники не могут поверить, что скоро у нее уже пойдет шестой десяток. Рядом с ней всегда находится муж Сергей Глушко, известный как Тарзан. Этой осенью в их семье случился скандал. Танцор изменил жене, о чем не смог промолчать. Однако он отметил, что был обманут мошенницами. Несмотря на огласку, певица простила возлюбленного.

Поклонники с трепетом следят за тем, как теперь звездная семья оправляется от случившегося. Сначала Королева сильно переживала. она виделась с подругами и позволяла себе «заедать печаль» сладостями. А теперь, за месяц до Нового года, певица рискнула сменить имидж. Она сняла видео для «Тик-Тока». Наташа сначала позировала с афро-косичками. Прическа позволила подчеркнуть черты лица. А затем девушка уже предстала с распущенными длинными кудрявыми локонами ниже талии.

По всей видимости, Королева нарастила волосы, так как даже их цвет стал более светлым. Поклонникам понравилось такое преображение звезды. многие осыпали ее комплиментами. «Ну вот она наша русалка», «Красивая нереально», «Вот это кудри, прям как у Тарзана», «Мимикрирует под мужа», «Вот это шик», «Давно пора меняться», ««И косы вам идут», «Ни одной морщинки, ну куда ваш муж смотрит», — прокомментировали пост подписчики.

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