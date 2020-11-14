«Не выдержало сердечко»: Королева заявила, что Джигарханяна подкосили «кровавые» телешоу

Российский и армянский актер скончался на 86-м году жизни. Его память почтила исполнительница хита «Сказочная страна». Она уверена, что режиссер мог прожить дольше.

Армен Джигарханян несколько лет назад со скандалом развелся с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тогда личную жизнь артиста постоянно обсуждали на телевидении. Режиссер порой несколько раз за год попадал в больницу. Его начало подводить здоровье. Бывшая жена артиста Татьяна Власова ухаживала за Арменом Борисовичем. Однако 14 ноября стало известно, что он скончался.

Известие о смерти актера шокировало многих его коллег, родных и друзей. Ходят слухи, что в последние дни жизни он очень плохо себя чувствовал. Свои соболезнования выставили Юлия Ковальчук, Прохор Шаляпин, Гарик Харламов, а также другие известные персоны. Почтила его память и Наташа Королева. Она уверена, что на здоровье Армена Борисовича отразились многочисленные телешоу, где обсуждались его ссоры с Виталиной и другие личные проблемы.

«Не выдержало сердечко… конечно, оно билось бы дольше, если бы не эти „кровавые“ телешоу, которые сильно его подкосили… но вы навсегда останетесь с нами», — отметила Королева.

Она опубликовала фото, которое прислала ей Александр Олешко. В кадре певица запечатлена с Джигарханяном во время съемок. Поклонники разделились на два лагеря. Одни согласились с мнением артистки, а другие уверены, что Наташа так высказалась о телешоу, так как недавно там обсуждали измену ее мужа Тарзана. «И даже здесь написать про „кровавые шоу“… кто о чем, а вшивый все о бане», «Вот! Наталья! Вы правы, как всегда! А сейчас по новому кругу понесется! Дети, квартиры, имущество…», «Очень жаль… Ушел не просто человек, а ушла целая эпоха!!!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что прощание с Джигарханяном состоится 17 ноября. Его похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочкой Еленой, которая умерла в 1987 году.